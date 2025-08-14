Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Celalettin Ergün ve yönetim kurulu üyeleri, protokol ziyaretleri kapsamında Kaymakam Eren Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında yazılı açıklama yapan YRP İnegöl İlçe Başkanı Celalettin Ergün şu ifadeleri kullandı;

"Bir taraftan teşkilat ve saha çalışmalarımızı sürdürürken bir taraftan da yeni yönetimimizle birlikte protokol ziyaretleri gerçekleştirmeye başladık. Bugün ilçe kaymakamımız Eren Arslan Bey'i makamında ziyaret ettik. Kendisine hoş karşılamalarından ve güzel sohbetlerinden ötürü özellikle teşekkür ediyorum."

"Malumunuz olduğu üzere son dönemde yaşadığımız orman yangınları ve depremler sohbetimizin ana konusu oldu. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları noktasında çalışmalar yapılması gerektiğini konuştuk. Biz de siyasi partiler ve STK'lar olarak, kamunun bu tür çalışmalarına her türlü desteği vereceğimizi belirttik. Yine bunun yanında İnegöl'ümüz için yapılacak tüm olumlu işlerde üzerimize düşen sorumluluğu almaktan da kaçınmayacağımızı bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şehrimiz için atılan adımlarda istişare kültürünü genişletip birlikte hareket etme sürecini daha da hızlandırmamız gerekiyor. Ben tekrardan Kaymakamımıza teşekkür ediyor, tüm ilçe halkımıza hayırlı günler diliyorum.'

