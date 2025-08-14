AK Parti, bugün 24. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, başta CHP olmak üzere çeşitli partilerden bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, çeşitli katılımların olacağını ve bu katılımlarla birlikte güçlerine güç katacaklarını belirterek heyecanı daha da artırdı.

HANGİ İSİMLER AK PARTİ'YE GEÇECEK?

Tüm dikkatler saat 14.00’te başlayacak programa çevrilirken, AK Parti’ye hangi isimlerin katılacağı merak edilmeye başlandı. TGRT Haber’e konuşan Cem Küçük, katılacak isimleri şu şekilde açıkladı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP) Aydın Söke İlçe Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP) Aydın Yenipazar İlçe Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP) Aydın Sultanhisar İlçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP) Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP) Yalova Altınova İlçe Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP) Isparta YAlvaç İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İyi Parti) Aksaray Yeşiltepe İlçe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İyi Parti) Kastamonu Bozkurt İlçe Belediye Başkanı (Bağımsız)