Bakan Yerlikaya, mevcut düzenlemede bu tür davranışlarda bulunan sürücülerin ehliyetlerinin geri alınmadığını ve araçlarının trafikten men edilmediğini hatırlatarak, yeni teklifin caydırıcılığı artırmayı hedeflediğini belirtti. Yeni düzenlemeye göre, trafikte akrobatik hareketler yapan sürücülere 46 bin TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek. Ayrıca, geriye dönük 5 yıl içinde ikinci kez aynı fiili işleyen sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

Yerlikaya paylaşımında, Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletinin ön tekerini kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü Ö.E.’nin yakalandığını ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığını da duyurdu.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi’nin Gazi Meclis’in onayına sunulduğunu belirten Yerlikaya, "Yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak. dedi.

Bakan Yerlikaya ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunarak, trafikte akrobatik hareketler yapan sürücülerin görülmesi halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini isteyip, “Biz gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.