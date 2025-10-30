Federasyon üyeleri, çocuklarla sohbet ederek onlara hediyeler takdim etti. Federasyon yetkilileri, ziyarette kendilerini misafir eden İnegöl Devlet Hastanesi yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

572927822 18145690348434798 7889980747183234064 N“Yardımlaşma, dayanışma ve imece ruhu kültürümüzün özünde vardır. Bu değerleri yaşatmaya devam ediyoruz. Birlikte paylaştıkça güçlenir, birlikte daha güzel oluruz” açıklamasında bulunan federasyon, toplumla paylaşmanın ve gönülden destek olmanın önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi