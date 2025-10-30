İnegöl’de eğitim veren Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulu, Gazze’deki siviller için anlamlı bir dayanışma örneğine imza attı. Ateşkesin ilan edilmesinin ardından okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler bir araya gelerek yardım kampanyası başlattı.

Yaklaşık 600 kişilik okul nüfusuyla yürütülen kampanyada öğrenciler, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla aralarında para topladı. Kampanyaya hem öğretmenlerin hem de velilerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

İHH’dan Teşekkür Mesajı

Programa katılan İnegöl İHH Başkanı Turgay Demir, anlamlı çalışmaları nedeniyle okul yönetimine, öğrencilere ve velilere teşekkür etti. Demir, “Bu kampanya, Gazze’deki mazlumlara umut olacak bir adım. Duyarlılık gösteren tüm öğrenci ve ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.