İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde hafriyat kamyonu, dorsesindeki yükü boşaltırken devrildi. Şoförün yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beşiktaş ilçesi Ulus Mahallesi Kelaynak Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonu dorsesindeki yükü boşaltmak istediği sırada devrildi. Aracın içinde bulunan şoför yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonun devrilme anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.