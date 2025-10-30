Cumhuriyet Bayramı klasiği haline gelen Cumhuriyet Resepsiyonu ile başlayan Şahinkaya 29 Ekim kutlamaları, öğrenciler, davetliler ve velilerin katılımıyla her anı belleklerde iz bırakan, destansı bir geceye dönüştü. Şahinkayalı öğrencilerin büyük bir özenle hazırladığı ’Karanlıktan Aydınlığa Cumhuriyetin Sonsuz Işığı’ adlı program, Atatürk ve silah arkadaşları adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şahinkaya öğrencileri sahneledikleri tiyatro, oratoryo ve koro performansları ile izleyicilerden büyük alkış aldı. 11. sınıf öğrencileri, Cumhuriyet’in doğuşunu, karanlıktan aydınlığa geçişi ve Atatürk’ün liderliğinde yeniden doğuşu etkileyici bir anlatımla sahneye taşıdı. Ortaokul oratoryo grubu Cumhuriyet’in kuruluş sürecini anlatırken, koro öğrencileri seslendirdikleri marşlarla sahneye duygusal bir derinlik kattı. Baştan sona tek nefeste izlenen gösteri, sanatla harmanlanmış güçlü bir Cumhuriyet vurgusu sundu.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, bir ulusun iradesiyle geleceğini çizdiği Cumhuriyet ateşine vurgu yaparken, "Cumhuriyet, günümüzü, gecemizi, geçmişimizi ve geleceğimizi özgürlüklerle, demokrasiyle, devrimlerle aydınlatan bir ışıktır. 22 yıldır bu ışığın izinde Atatürk’ün ilkelerine, devrimlerine, çağdaş fikirlere inanarak yürüyoruz. Bu gece, bir kez daha o inancın, o ışığın, o umudun sahnesindeyiz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Cumhuriyet coşkusu yalnızca sahnede değil, kampüslerde de yankılandı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, bando takımı eşliğinde düzenledikleri Cumhuriyet Korteji ile hem kampüsü hem sokakları renklendirdi. Kortej sonrası Merkez Kampüs’te düzenlenen törende öğrenciler, seslendirdikleri marşlar ve sergiledikleri zeybek dansı ile izleyenleri büyüledi.

Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında ilerleyen Şahinkayalılar, coşkulu kortejleriyle Cumhuriyet ruhunu bir kez daha gururla yaşattı. Şahinkaya Ortaokul Korosu ise Ergin Concept sahnesinde gerçekleşen 29 Ekim kutlamalarının açılışını seslendirdiği marşlarla yaptı ve izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.