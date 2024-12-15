Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaretinin ardından randevu sistemiyle ilgili yaşanan aksaklıklara değindi. Türkiye'deki sezaryen doğum oranının yüzde 50'lere ulaştığını belirten Bakan Memişoğlu, bu oranı Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği yüzde 15 seviyelerine indirmeleri gerektiğini vurguladı.

Bakan, "Hem anne sağlığı hem bebek sağlığı açısından, hem de toplumun bu konudaki gelişimi açısından bunu olmazsa olmaz olarak görüyoruz" dedi.

'Randevudaki sıkıntılar çözülecek'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, randevu sistemiyle ilgili yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Randevu konusunda bazı branşlarda halen daha sıkıntılar olduğunu, sıkıntıların çözümü konusunda çalışmaların devam ettiğini anlatan Memişoğlu, "Özellikle randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda halen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuyu rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hale getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır randevu sorunlarını minimize ederiz." dedi.