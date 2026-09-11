Pek çok anne-baba çocuklarına ayakkabı alırken yalnızca dış görünüşe odaklanıyor, fakat bu durum ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirebiliyor. Hatalı ayakkabı tercihleri; ağrı, tırnak batması ve ayakta şekil bozukluklarına sebebiyet verebilirken, doğru zamanda ve uygun şartlarda yapılan seçimler çocukların bedensel gelişimine doğrudan etki ediyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir, bu hususta ailelere kritik uyarılarda bulundu.

İlk ayakkabı yürüme evresinde alınmalı

Dr. Bilir, "Bebekler ev ortamında zaman geçirirken ve henüz yürüme evresine geçmemişken ayakkabı giymelerine lüzum yoktur. Ayakkabı gereksinimi, yürümeye başlayarak dış ortamlarda vakit geçirdikleri süreçte ortaya çıkar" ifadelerini kullandı. Ayakkabı tercihinde en önemli noktanın uygun numara olduğunun altını çizen Dr. Bilir, "Ayakkabı, çocuğun ayağını daraltmamalı ve parmakların serbestçe hareket edebileceği bir boşluk sunmalıdır. Bu sebeple ölçüm, gün içerisinde ayakların en çok şiştiği öğleden sonraki saatlerde gerçekleştirilmeli ve en uzun parmağın uç kısmında ortalama 1-1,5 santimetre pay bırakılmalıdır" şeklinde konuştu. Uygun olmayan numaradaki ayakkabıların tırnak batması, ağrı ve deformasyonlara neden olabileceğini aktardı.

Ayakkabının formu ve materyali nasıl seçilmeli?

Ayakkabının burun kısmının geniş ve yuvarlak formda olması gerektiğini belirten Dr. Bilir, sivri ve dar buruna sahip ayakkabılardan uzak durulması gerektiğini kaydetti. "Topuk bölümü ayağı sıkıca kavramalı, alt tabanı ise kaydırmaz özellikte olmalı. Bununla birlikte ayakkabıların esnek, yumuşak ve hava geçiren malzemelerden yapılmış olması şarttır. Deri, kanvas veya fileli dokular bu hususta daha idealdir" diye konuştu.

Ayakkabılar düzenli olarak kontrol edilmeli

Çocukların gelişiminin hızlı ilerlediğine işaret eden Dr. Bilir, "Bebeklerin ayak numarası hemen hemen her ay ölçülmelidir. Daha büyük yaş grubundaki çocuklarda ise bu kontrol en geç 3 ayda bir yapılmalıdır" dedi. İkinci el ayakkabı kullanımına dair de uyarılarda bulunan Dr. Bilir, "Her çocuğun ayak anatomisi birbirinden farklıdır. Ayakkabının iç kalıbı, zaman içerisinde kullanan kişinin ayağına uyum sağlar. Bu sebeple başka bir çocuğun giydiği ayakkabıların tercih edilmesi tavsiye edilmez" sözlerine yer verdi.