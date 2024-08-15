Sağlık Bakanlığı, özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de rastlanmadığını bu nedenle henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacının olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Afrika'da görülen M çiçeği hastalığı ile ilgili açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturuldu.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmadığı kaydedildi.

"Türkiye'de henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır" denilen açıklamada, "Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/saglikbakanligi/status/1824028561721708565