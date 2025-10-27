Yapılan denetimlerde, yılın ilk 10 ayında yetki belgesi olmadan araç alım satımı yaptığı belirlenen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık verilerine göre, yalnızca yetki belgesi eksikliği nedeniyle uygulanan idari para cezaları 2025 yılında 174 milyon TL’ye ulaştı. Bu kapsamda, yıl içerisinde yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu belirlenen toplam 217 kişi ve kurum hakkında işlem yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde güvenli ve şeffaf bir piyasa oluşturmak amacıyla yetki belgesi uygulamasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda 79 bin 113 işletmeye “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi” düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, adil ve güvenli bir piyasa yapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz" denildi.