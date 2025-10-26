Turnuvada dereceye giren öğrencilere para ödülü takdim edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında gerçekleştirilen turnuva, “Sanata ve Spora Evet, Uyuşturucuya Hayır” temasıyla düzenlendi.

Toplam 33 öğrencinin katıldığı organizasyonda 41 farklı müsabaka oynandı. Kıran kırana geçen mücadele sonunda;

🥇 1. Gökhan Açıl – 5.000 TL

🥈 2. Yağız Akbulut – 2.500 TL

🥉 3. Berat Demirci – 1.250 TL

ödüllerine layık görüldü.

Turnuvaya; İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Alperen İşçi ve yönetim kurulu üyeleri,

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın,

Karadeniz Güven Spor Kulübü Başkanı Sercan Kont ve yönetim kurulu üyeleri,

öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Kıyasıya süren mücadeleler, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu hakemleri tarafından yönetildi.

⸻

🗣️ İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Alperen İşçi:

“Ülkü Ocakları olarak tek hedefimiz, gençlere ve çocuklara yönelik etkili çalışmalar ile sosyal faaliyetler yapmaktır.

Biliyoruz ki tabiat boşluk kabul etmez; bizlerin dolduramadığı boşluğu, maalesef kötü niyetli kişiler doldurmaya çalışmaktadır.

Bu nedenle sanat ve spor alanlarında son derece koordineli çalışmalar yaparak, spor kulüplerimizle iş birliği içinde faaliyetler planlıyoruz.

Bugün, eğitim sezonu içerisinde ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk programımızı gerçekleştirdik.

Etkili bir çalışma oldu, talep yüksekti.

Emeği geçen başta bu programdaki paydaş kulüp Karadeniz Güven Spor’un Başkanı ve yöneticileri olmak üzere, genç kardeşlerime, velilerimize, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu hakemlerine ve İnegöl Belediyespor Masa Tenisi antrenörlerine teşekkür ederim.

Ülkücüler olarak her alanda var olmaya devam edeceğiz.

Cümlelerimi sonlandırırken, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor; bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene!”

⸻

🗣️ Karadeniz Güven Spor Kulübü Başkanı Sercan Kont:

“Bugün 40’a yakın lise düzeyindeki genç arkadaşımızla birlikte masa tenisi turnuvasında buluştuk.

İnegöl Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile iş birliği içerisinde güzel bir turnuva düzenledik. Katılım oldukça yoğundu.

Spor sadece futboldan ibaret değildir. Kulüp olarak her branşta çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz.

Öğrencilerimiz ve gençlerimiz spora ve sanata yönlendirildiğinde, kötü niyetli insanların hedeflerinden uzak kalacaklardır.

Çünkü tek hedefimiz, Türk milletinin geleceği olarak gördüğümüz genç kardeşlerimizin kötülüklerden uzak durmasıdır.

Bunun en etkili yollarından biri spor ve sanattır.

Çalışmalarımız aynı hızla devam edecektir.

Bu programın düzenlenmesinde öncülük eden Ülkü Ocakları Başkanımız Sayın Alperen İşçi’ye, yöneticilerine, yoğun katılım gösteren genç kardeşlerimize, hakemlerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyor; aziz Türk milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”

⸻

🗣️ İnegöl Ülkü Ocakları Spordan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Sadullah Kaldırım:

“Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Sanata ve Spora Evet, Uyuşturucuya Hayır’ temalı masa tenisi turnuvamızı gerçekleştirdik.

Bu programda İnegöl’ün köklü kulüplerinden Karadeniz Güven Spor Kulübü ile ortak hareket ettik.

Masa tenisi branşı için katılım oldukça yüksekti.

Hedefimiz, tüm branşlarda gençlerimizi test ederek ilgi alanlarına göre yönlendirmektir.

Spor, çocuklarımızı her türlü kötülükten uzak tutacak en etkili yöntemdir.

Bizler de tüm branşlarda faaliyet planlaması yaparak yolumuza devam edeceğiz.

Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda, sanat ve spor alanındaki faaliyetlerimizi ilerleyen haftalarda da spor kulüpleriyle iş birliği içerisinde, daha yaygın biçimde sürdüreceğiz.

Son olarak Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”