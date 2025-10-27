Ligin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alka Altın Kanatlar Voleybol Takımı’nı 25–19, 25–23 ve 25–8’lik setlerle 3–0 mağlup eden temsilcimiz, yenilgisiz ilerleyerek üst lig iddiasını güçlendirdi.

UŞAK’TA ÜSTÜN OYUNLA NET GALİBİYET

Uşak’ta oynanan karşılaşmada Orhaniye Voleybol, maçın ilk setinden itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Hücumda etkili ataklarla fark yaratan ekip, savunmadaki disipliniyle rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Özellikle servis etkinliği ve blok performansıyla dikkat çeken Orhaniye Voleybol, sahadan set vermeden ayrılarak 5’te 5 yaptı.

TEKNİK EKİP: “HEDEFİMİZ ÜST LİG”

Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik ekip, takımın performansından memnun olduklarını belirtti. “Oyuncularımız hem fiziksel hem mental olarak çok iyi durumda. Hedefimiz belli: Üst lige çıkmak. Her maç bizim için final niteliğinde” ifadelerini kullandılar.

GÖZLER FETHİYE MAÇINA ÇEVRİLDİ

Yoğun maç temposuna rağmen motivasyonunu koruyan Orhaniye Voleybol, Çarşamba günü sahasında oynayacağı Fethiye 1973 karşılaşmasına hazırlanıyor. Uşak galibiyetinin ardından antrenmanlara ara vermeden başlayan ekip, seyircisinin desteğiyle galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.