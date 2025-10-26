Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Altuncu, çocuklarda oluşabilecek gıda zehirlenmeleri ile ilgili bilgi verdi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Altuncu, "Gaziantep’te son günlerde artan gıda zehirlenmesi vakaları, özellikle okul çağındaki çocukları tehdit ediyor. Beslenme çantalarındaki uygun saklanmayan gıdalar, kantin ürünleri ve dışarıdan alınan yiyecekler, çocukların sağlığını riske atıyor" dedi.

Çocuklarda gıda zehirlenmesinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. M. Erkan Altuncu, "Gıda zehirlenmesi, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler basit bir rahatsızlık gibi düşünülmemeli. Özellikle küçük yaş gruplarında sıvı kaybı çok hızlı gelişir ve bu durum hayati tehlike oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Beslenme çantası ve kantin ürünlerine dikkat

Dr. Altuncu, çocukların okula götürdüğü gıdaların uygun şartlarda saklanmaması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Özellikle yoğurt, süt, tavuk gibi çabuk bozulan gıdalar sıcak havalarda çok daha risklidir. Soğuk zinciri kırılan ürünlerde bakteri üretimi başlar. Veliler, beslenme çantasına koydukları yiyecekleri dikkatle seçmeli, tercihen soğuk tutan çantalar kullanmalı. Çocuk bol sıvı almalı, evde geçen hafif semptomlar bile ciddiye alınmalı, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Basit görünen bir mide rahatsızlığı, aslında ciddi bir enfeksiyonun habercisi olabilir. Tanı ve tedavi mutlaka bir hekim tarafından yapılmalıdır" diye konuştu.