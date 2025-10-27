Gram altın 5 bin 810 liradan alınırken, satış fiyatı 5 bin 900 lira seviyesinde bulunuyor. 22 ayar altının gramı 5 bin 313 liradan alınıp 5 bin 569 liradan satılıyor. 14 ayar altın ise alışta 3 bin 210, satışta 4 bin 324 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 9 bin 521 liradan alınırken, 9 bin 624 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 445, satış fiyatı 9 bin 565 lira seviyesinde. Yarım altın 19 bin 41 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 19 bin 237 lirada. Tam altın ise 37 bin 966 liradan alınarak 38 bin 320 liradan satılıyor.