Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, kadın tüketicilerin yoğun alışveriş yaptığı bu kategorilerde, gerçekte uygulanmayan indirim oranlarıyla kampanya yapıldığı tespit edildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen denetimlerde, birçok ürün için piyasa değerinden çok daha yüksek “eski fiyat” belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80’e varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğu belirlendi. Hem fizikî mağazalarda hem de e-ticaret platformlarında tüketicinin satın alma kararını etkilemeye yönelik yanıltıcı fiyatlandırma yöntemlerinin kullanıldığı kaydedildi.

Denetimler kapsamında kampanya başlangıç ve bitiş tarihi bulunmayan toplam 27 ürün, işlem yapılmak üzere Reklam Kuruluna sevk edildi. Ayrıca haksız fiyat artışı şüphesi bulunan ürünler için firmalardan alış–satış faturaları talep edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, hem tüketicilerimizin hakkını hem de piyasada adaleti ve güveni tesis eden ticaret düzenini korumak için tüm yetkileriyle sahadadır ve sahada olmaya devam edecektir" denildi.