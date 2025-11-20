Varia Beyaz; pastel tonlardan canlı renklere, doğal dokulardan metalik aksesuarlara kadar geniş bir yelpazeyle rahatça kombinlenebiliyor. Gün ışığını yumuşak biçimde yansıtan yüzeyleri sayesinde mekânları daha aydınlık ve düzenli gösteren bir atmosfer oluşturuyor.

Yuvarlatılmış köşeler, yavaş kapanan menteşeler ve ayarlanabilir raflar gibi kullanıcı dostu detaylar, serinin sade görünümünü güvenli ve konforlu bir kullanım ile tamamlıyor.

Varia Beyaz, minimalist tasarımıyla her yaşa hitap eden, hafif ama etkili bir dekorasyon dili sunarak çocuk ve genç odalarına modern bir ferahlık getiriyor.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.