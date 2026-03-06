Küresel enerji piyasalarında Katar kaynaklı LNG ve petrol arzında yaşanan sıkıntılar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olmaya devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde akaryakıttaki yüksek fiyat artışlarının yaklaşık yüzde 75’ini Hazine’nin üstlenmesini sağlayan Eşel Mobil sistemi, yeni zam dalgasının etkisini azaltmak amacıyla yeniden devreye alındı. Buna rağmen ham petrol fiyatlarındaki hızlı artış, pompa fiyatlarındaki yükselişin tamamen önüne geçemedi.

Benzin için öngörülen 2,18 TL’lik zam tutarının 1,63 TL’lik kısmı ÖTV düzenlemesiyle karşılanacak. Böylece tüketiciye yansıyacak net artış 55 kuruş olacak.

Motorinde ise toplamda 4,55 TL olması beklenen zammın 3,41 TL’lik bölümü ÖTV’den karşılanacak. Bu düzenlemenin ardından vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 1,14 TL olarak pompa fiyatlarına yansıyacak.