Bakanlık, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi aracılığıyla sanayi tesislerinin baca çıkışlarını anlık olarak izliyor. Türkiye genelinde 414 tesis ve 802 bacada bulunan bu sistemler, emisyon değerlerini 7 gün 24 saat kesintisiz ölçerek Sürekli İzleme Merkezi’ne iletiyor. Yasal sınırın aşıldığı durumlar anında tespit edilip merkeze raporlanıyor. Çevre kirliliğine neden olan işletmeler, sahada yapılan denetimlerin yanı sıra bu sistemlerle de sürekli izleniyor. Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çevreyi korumak için taviz vermediklerini ve denetimlerin her alanda artarak süreceğini belirtti. Kurallara uymayan tesislere gereken yaptırımların uygulandığını ifade eden Bakan, halk sağlığı ve doğa için mücadeleye devam ettiklerini vurguladı. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurma zorunluluğu olmayan tesisler de periyodik olarak denetleniyor. Bakanlık, yeşil dönüşüm hedefi kapsamında çevre dostu üretimi desteklerken, çevrenin korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Memurlar.net