Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ’Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama’ hizmeti hakkında duyuru yaptı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

’’Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6493 sayılı Kanun uyarınca ödemeler alanını düzenlemekle ve denetlemekle görevli olup bu alanın güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesi amacıyla çalışmalar sürdürmektedir. Bu kapsamda TCMB tarafından, ilgili paydaşlarla yapılan çalışmalar neticesinde ‘Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama’ hizmeti geliştirilmiştir. E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek bu hizmet sayesinde gerçek kişiler, hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğu bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabileceklerdir. Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bilgiler ise TCMB internet sitesinin "Ödeme Hizmetleri" bölümünde güncel olarak yayımlanmaktadır.’’