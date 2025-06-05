Operasyon, Ticaret Bakanlığı'nın dijital gözetim sistemlerinden biri olan Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden alınan bir uyarı ile başlatıldı. Üzerinde ATS cihazı takılı olan bir tırdan cihazın söküldüğüne dair sinyal alınması üzerine, Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan kontrollerde, transit refakat belgesi ile taşınması gereken yükte usulsüzlük tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 15 milyon TL değerinde kaçak alkollü içki bulundu. Tır ve içindeki kaçak içkilere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, fiziki denetimlerin yanı sıra dijital teknolojilerle desteklenen sistemler sayesinde kaçakçılıkla mücadelenin etkinliğinin artırıldığı vurgulandı. Toplum sağlığını tehdit eden, ticari düzeni bozan ve vergi kaybına neden olan yasa dışı faaliyetlerle kararlılıkla mücadele edildiği ifade edildi.

Bakanlık, yürütülen denetim ve operasyonların, ülke ekonomisinin korunması, adil rekabet ortamının sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin teminat altına alınması hedefleri doğrultusunda kararlılıkla devam edeceğini belirtti.