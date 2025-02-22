Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, çocukların kuruluşta olmadığı bilgisi üzerine derhal emniyet birimlerine ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, emniyet birimlerinin hızlı müdahalesiyle çocukların bulunduğu ve tekrar devlet korumasına alındığı kaydedildi. Bakanlık, haberlerin yayımlandığı tarihte çocukların kuruluşta hizmet almaya devam ettiğini de bildirdi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, izinsiz ayrılma nedenlerine yönelik mesleki çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, devlet korumasındaki çocuklarla ilgili haberlerde dezenformasyonun önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekerek, basın mensuplarına bu konuda sorumluluk düştüğünü belirtti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.