

Yangın, İnegöl’ün Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Alevlerin kısa sürede etkili olması ve yangının evlere oldukça yakın bir noktada meydana gelmesi mahalle sakinlerini tedirgin etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının evlere sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ