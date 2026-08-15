

Olay, İnegöl-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki başıboş at bir anda karayoluna çıktı. Trafiğin yoğun olarak aktığı yolda dört nala koşan atlar, sürücüler için tehlike oluşturdu.

Atların yolda ilerlediğini gören bazı sürücüler, herhangi bir kazaya neden olmamak için dikkatli bir şekilde seyretmek zorunda kaldı.



Yaşanan ilginç ve tehlikeli anlar ise bazı sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Karayolunda başıboş şekilde koşan atların neden olduğu tehlike, sürücüler tarafından tepkiyle karşılanırken, hayvanların sahipsiz bırakılmasının olası bir kazaya davetiye çıkardığı belirtildi.