Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, kamuda mali disiplini sağlamlaştırmak, tasarruf bilincini yaygınlaştırmak ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını artırmak amacıyla başlatılan tasarruf tedbirlerine ilişkin denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bu çerçevede, geçtiğimiz yıl 145 kamu kurumuna bağlı toplam 1.279 harcama biriminde denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, tasarruf tedbirlerine aykırı olduğu belirlenen 2.160 işlem tespit edildi.

Tespitlere ilişkin hazırlanan raporlar, ilgili kurumlara gönderildi ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması istendi. Ayrıca, her kurum için ayrı ayrı hazırlanan raporlar birleştirilerek Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu. Denetim yapılan idarelerden ise, tespit edilen aykırılıkların düzeltilmesi yönünde atılan adımlar ve alınan önlemlerle ilgili geri bildirim talep edildi.

Aykırı ve izin alınmadan yapılan harcamalar saptandı

Denetimlerde, 15 Mayıs 2024 tarihli tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi'ne aykırı ve izin alınmadan yapılan harcamalar saptandı.

Çok sayıda kamu idaresinde vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluşlara ait taşıtların kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan kullanıldığı da tespit edildi. Bakanlıkça, bu yıl da denetimlere 157 kamu idaresinde devam edilecek.

"Maliye politikasındaki disiplinli duruş devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen yıl başlattıkları "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" sürecinin devam edeceğini belirterek, maliye politikasındaki disiplinli duruşu sürdürdüklerini vurguladı.

Harcama kontrolleri sayesinde, kayda değer tasarruf sağladıklarına işaret eden Şimşek, "Bakanlığımız, kamu idarelerince tesis edilen işlemlerin sonuçlarını hassasiyetle takip ediyor. Kamu mali yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda, tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecek, mali disiplinin pekiştirilmesi için gerekli tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.