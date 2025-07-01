Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti’nin toplantısının İnegöl Belediyesi içerisindeki bir salonda yapılmasına tepki gösteren Çiçek şu ifadeleri kullandı;
“1-Bu toplantının yapıldığı salon; Ak Parti İnegöl İlçe Başkanlığı mı?
2-Yok burası AKP İlçe başkanlığı değilse Neresi?
3- İnegöl Belediyesinin Toplantı salonu olabilir mi?
4-Bu salon İnegöl Belediyesinin toplantı salonu ise; Ne zamandan bu yana, AKP İnegöl İlçe Başkanlığına tahsis edilmiş oldu.
5-CHP olarak yapacağımız bütün genişletilmiş toplantılarımızı bu salonda yapmak bizim de hakkımız olsa gerek.
6-CHP olarak salonu kullanmak istediğimiz de bizlere de tahsis edilir. HERHALDE.
7-HAK- ADALET- HUKUK”