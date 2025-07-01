Ümraniye Belediyesi, Türk kültürünün önemli bir parçası olan ata sporu okçuluğu kadın, erkek ve çocuklara yönelik olarak düzenlediği kurslarla gelecek nesillere aktarıyor. Okçuluk kursları, kapalı spor salonlarının yanı sıra açık alanlarda her biri üç aylık dönemler hâlinde planlanıyor. Yeni başlayan kursiyerler, haftanın iki günü birer saat süren derslerle eğitime adım atıyor. Kursa devam eden ve gelişim gösteren öğrenciler için ilerleyen dönemlerde ders günleri ve süreleri artırılarak daha yoğun bir eğitim programı uygulanıyor. Eğitim süresini başarıyla tamamlayan ve devam etmek isteyen kursiyerler için ikinci bir üç aylık dönem daha düzenleniyor. Bu dönemde de başarı gösteren sporcular, lisanslı sporcu olma hakkı kazanarak profesyonel spor hayatına adım atma şansı elde ediyor.

Ümraniye Belediyesi’nin sunduğu bu kurslar, hem bireysel gelişimi destekliyor hem de Türk kültürünün önemli bir mirasını yaşatarak genç nesillere aktarıyor.