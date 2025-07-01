Söz konusu karikatürde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’nın bombalanan şehirlerin üzerinde resmedildiği iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar tepkilerini çeşitli platformlarda dile getirirken bazı gruplar, Beyoğlu’ndaki dergi binası önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan isimler arasında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafikeri Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz bulunuyor. Derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir’in ise yurtdışında oldukları öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karikatürle ilgili yapılan yorumlara farklı bir açıdan yaklaştı. LeMan dergisinin açıklamasını tekrar eden Özel, söz konusu görselin Gazze’de ölen çocuklara gönderme yapan sembolik bir anlatım içerdiğini belirtti. Karikatürdeki figürlerin melek olarak resmedildiğini ve Hazreti Muhammed’in doğrudan tasvir edilmediğini savunan Özel, yaşananları gündem değiştirme çabası olarak niteledi.

Özgür Özel, bu karikatürün Leman dergisinin geçmiş çizgisiyle örtüştüğünü ve daha önce toplumsal olaylara karşı duyarlı çizimler yaptığını ifade etti. Lince karşı olduğunu vurgulayan Özel, yapılanın bir yanlış anlama olduğunu öne sürerek dini değerlere saygısızlık içermediğini dile getirdi.