Işıkhan, 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk altı ayına ait TÜFE’nin netleşeceğini belirtti. Bu verilerin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmelerin yapılacağını ve konuyla ilgili rakamın kısa sürede Meclis’e sunulacağını ifade etti. Son kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu vurguladı.

Işıkhan ayrıca, kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü hakkında da bilgi verdi. TÜHİS aracılığıyla sendikalara bu hafta içinde son teklifin sunulacağını belirten Işıkhan, makul bir uzlaşının sağlanacağına inandığını söyledi.