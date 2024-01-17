Bakırköy’de yeraltı çarşısında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Bakırköy Cevizlik Mahallesi Fahri Korkut Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeraltı çarşısındaki yer altı elektrik kablolarında yangın çıktı. Çarşı duman içinde kalırken, çalışanlar kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın, elektriklerin kesilmesiyle birlikte kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumanı gördükten sonra uzaklaştıklarını anlatan Can Muhammet Taş, “Dumanlar yükseldi, biz de eşyaları almadan dışarı çıktık. Duman azaldıktan sonra dükkanı kapatıp geri uzaklaştık. 2 kişi dumandan etkilendi, ciğerlerimize kadar duman girdi. Sürekli öksürüyorum, boğazım da ağrıyor. Herhalde yangın kablolardan dolayı çıktı” dedi.