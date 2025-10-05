Süper Lig’in 8. haftasında, Thomas Reis’in teknik direktörlüğünü yaptığı Samsunspor ile Domenico Tedesco’nun çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Halil Umut Meler’in yönettiği karşılaşmada Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda kozlarını paylaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede iki takım da skor üretemedi ve karşılaşma 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Önemli Anlar

18. dakikada Holse'nin ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Coulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin yerden şutunda, kaleci Okan Kocuk yatarak topu önledi.

35. dakikada Samsunspor'da Musaba, topu filelere gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

41. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunun plasesinde, top az farkla yandan auta gitti.

45+2. dakikada Musaba'nın altıpas içine ortasında Holse'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Tarık Çetin'e çarparak oyun alanına döndü.