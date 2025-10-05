Olay gece saatlerinde İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Alkollü olan Beytullah Y.(25) ve Serhat T.(31), 1. katın balkonunda otururken bir anda güreşmeye başladılar. Güreşen gençler bir anlık dikkatsizlik sonucu balkondan kafa üstü yere düştüler. Ağır yaralanan gençler olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Sağlık durumlarının ciddiyetini koruyan 2 genç ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç