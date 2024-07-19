Bakırköy’de yaklaşık 5 ay önce 4 kişinin hayatını kaybettiği noktada yeni bir kaza yaşandı. Üst geçide çarpan tır devrilirken, o sırada yolun boş olması büyük bir faciayı önledi.

Olay, Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz mart ayında üst geçide çarpan tırın bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle biten feci kazanın olduğu noktada faciadan dönüldü. İddiaya göre 34 TL 8903 plakalı tır, cadde üzerinde bulunan üst geçide çarptı. Tır çarpmanın etkisiyle devrilirken, o sırada yolda bulunan diğer araçlar kazayı kıl payı atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı tır sürücüsünü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise caddeyi trafiğe kapattı.