Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, İstanbul Beykent Üniversitesi Tanıtım ve Tercih Günleri başladı. Aday öğrenciler ve aileleri, 5 Ağustos’a kadar üniversiteyi yakından tanıma fırsatı bulacak.

Tanıtım ve Tercih Günleri, İstanbul Beykent Üniversitesi’nin dört farklı yerleşkesinde başladı. Ayazağa-Maslak, Beylikdüzü, Hadımköy ve Taksim Yerleşkelerinde başlayan “Tanıtım ve Tercih Günleri” içerisinde aday öğrenciler ve aileleri, üniversitenin sunduğu eğitim imkanlarını, sosyal ve kültürel aktiviteleri, kampüs yaşamını ve daha birçok detayı yerinde görerek öğrenebilecekler.

Üniversitenin deneyimli akademik kadrosu ve tanıtım ekibi de aday öğrencilere merak ettikleri tüm konularda yardımcı olacak. Akademik programlar, fakülteler ve bölümler hakkında detaylı bilgi almanın yanı sıra, burs imkânları, yurt imkanlarını ve uluslararası değişim programları hakkında da bilgi sahibi olunabilecek. Ayrıca, üniversitenin sunduğu staj ve iş imkânları, mezunlarının başarı hikayeleri de aday öğrencilere aktarılacak.