Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy’de bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çökmesi sonucu bir bebeğin vefat etmesine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 kişilik bilirkişi heyetinin olaya ilişkin inceleme yapacağı öğrenildi.

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin asma tavanında sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle 4 Ağustos günü çökme yaşanmıştı. Hastane yönetimi, çökme sonrası yoğun bakım ünitesindeki bebekleri tahliye etmişti. Aralarında durumu kritik olan 3 bebeğin de bulunduğu 8 bebek, hastanenin diğer bir ünitesine nakledilmiş, nakil sonrasında durumu kritik olan bebeklerden biri hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni doğan bakım ünitesindeki tavanın çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, nöbetçi savcının olay günü hastaneye giderek incelemelerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca sorumluların tespiti, olaya müdahale eden ve kuvözde bulunan bebeklerin taşımasına yardım eden hastane görevlilerinin beyanlarının alınması, vefat eden bebeğin epikriz raporunun alınması, kuvözün ısı ve nemine ilişkin olay öncesi ve sonrasına ait verilerin alınması talimatı verildiği de kaydedildi.

Bebeğin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevkinin yapıldığı ve 3 kişilik bir bilirkişi heyeti incelemesi yapılmasına karar verildiği de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtildi. Soruşturma çerçevesinde, olayda kusur olup olmadığı varsa kimin sorumlu olduğunun tespitinin bilirkişi incelemesi ve Adli Tıp Kurumu otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacağı kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.