Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bunalıma giren 16 yaşındaki genç bıçakla boğazını kesti.

Olay Mesudiye Mahallesi Yıldırım caddesinde meydana geldi. 16 yaşındaki E.G. bunalıma girdi. Genç, bıçakla boğazını kesti. Kanlar içinde kalan genci görenler 112'ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim uslu