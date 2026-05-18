ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın geniş kadrosu açıklandı.

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu futbolcular yer aldı:

KALECİLER

Altay Bayındır
Ersin Destanoğlu
Mert Günok
Muhammed Şengezer
Uğurcan Çakır

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı
Ahmetcan Kaplan
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Mustafa Eskihellaç
Ozan Kabak
Samet Akaydın
Yusuf Akçiçek
Zeki Çelik

ORTA SAHA

Atakan Karazor
Demir Ege Tıknaz
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü

Salih Özcan

FORVETLER

Aral Şimşir
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
Yusuf Sarı

KUZEY MAKEDONYA VE VENEZUELA İLE ÖZEL MAÇ

2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

22 MAYIS'TA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

A Millî Takımımız, 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak. 29 Mayıs Cuma günü bu tesiste kampa girecek A Millîler, Kuzey Makedonya müsabakasının ertesi günü de Venezuela maçı için ABD'ye gidecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi