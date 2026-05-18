Türkiye’de ve yurt dışında havalimanları, lüks konut projeleri, alışveriş merkezleri ve büyük hastaneler için özel mobilya tasarlayıp üreten WD Group Mobilya’dan olumsuz haber geldi.

Sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer alan firma, uzun süredir mücadele ettiği mali kriz ve ekonomik sıkıntıları aşmayı başaramadı. Faaliyetlerini daha fazla sürdüremeyen dev şirket, resmi olarak iflasını duyurdu.

Konkordato talebi mahkemeden döndü

Bursa'da tam 15 bin metrekarelik devasa bir üretim tesisinde faaliyet gösteren ve 2012 yılından bu yana sektörde adından söz ettiren WD Group Mobilya, içine düştüğü nakit sıkışıklığını aşabilmek adına daha önce hukuki koruma talep etmişti.

Ancak şirketin mali yapısını kurtarabilmek için başvurduğu konkordato talebi adli makamlarca olumlu karşılanmadı. Yapılan incelemeler neticesinde firmanın mali gücünü yeniden toparlamasının ve borçlarını çevirmesinin mümkün olmadığı kanaatine varıldı.

Basit tasfiye süreci başlatıldı

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ulaşan resmi karara göre, mahkeme mobilya devinin iflasını kesinleştirdi. İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca alınan bu kararın ardından, şirketin mevcut varlıklarının nakde çevrilerek borçlarının ödenmesi amacıyla "basit tasfiye" yöntemiyle elden çıkarılması için yasal prosedürler devreye sokuldu.

Resmi iflas masasının kurulması ve gerekli avans fonlarının aktarılmasıyla birlikte, bundan sonraki tüm işleyiş Bursa İflas Müdürlüğü'nün sıkı denetimi ve kontrolü altında yürütülecek.