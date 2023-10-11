Bölgesel Amatör Lig(BAL) ve Süper Amatör Küme maçları bu hafta sonu çalacak ilk düdüklerle start alacak. BAL ligi İnegöl Temsilcisi Doğugücüspor ile Süper Amatör Lig İnegöl temsilcilerinden Kurtuluş Mobilyaspor, Gençlergücü, Karadeniz Güvenspor, Orhaniyespor, Alanyurtspor, Osmaniyespor ve Akhisar Demirspor yeni sezonun ilk maçına çıkacaklar. İşte maç programı…

Bu yıl 3. Lige çıkma mücadelesi verecek BAL ligi takımlarından Doğugücüspor, Pazar günü İnegöl Sanayi sahasında saat 14.00'de Arifiye Kalaycıspor'u konuk edecek. Yoğun bir taraftar grubunun desteği ile sahaya çıkacak İnegöl ekibi ilk maçından 3 puan çıkarmak istiyor.

Bu hafta ayrıca Süper Amatör Lig takımları da ilk maçına çıkacaklar. Cumartesi günü saat 15.00'de oynanacak maçlarda İnegöl Temsilcisi Osmaniyespor deplasmanda Organize Çakırlıspor'un konuğu olacak.

Karadeniz Güvenspor ise İnegöl Alanyurt sahasında Kumyakaspor'u ağırlayacak.

Akhisar Demirspor ise deplasmanda Hamitlerspor'a misafir olacak.

Pazar günü saat 15.00'de başlayacak müsabakalarda ise İnegöl Kurtuluş Mobilyaspor, İznikspor'un konuğu olacak.

İnegöl Alanyurtspor ise kendi sahasında Nilüfer Kızılcıklıspor'u konuk edecek.

Pazar günü yine aynı saatte İnegöl derbisi oynanacak. Gençlergücü, Orhaniyespor arasında ki mücadele Kurtuluş sahasında oynanacak.