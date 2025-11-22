Nilüfer Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan modern pazar alanı, Balat Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bursa’nın Nilüfer Belediyesi, Balat Mahallesi’nde yapımını tamamladığı modern pazar alanını hizmete açtı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan tesis, yalnızca pazar kurulan bir alan olmanın ötesine geçerek bölgenin yeni sosyal yaşam merkezi olarak planlandı. Bin metrekarelik çatı altında 49 tezgâhın bulunduğu pazar alanında, yaz ve kış şartlarına karşı korunaklı bir yapı oluşturuldu. Zeminin kolay temizlenebilir özel bir kaplama ile yapılması, rüzgâr ve güneşi engelleyen otomatik perdeler, modern kapılar ve enerji tasarruflu aydınlatmalar, alanda konfor ve hijyeni artıran unsurlar arasında yer aldı. Bölge halkının otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla, hem açık hem kapalı olmak üzere toplam 120 araçlık otopark düzenlendi. Balıkçı esnafı için özel hijyen alanı oluşturulan tesis, güvenlik kameraları ve personeliyle 24 saat güvenlik hizmeti sunacak şekilde yapılandırıldı. Pazar kurulmadığı günlerde de ticari birimlerin aktif olmasıyla yaşamın devam ettiği tesisin, Balat’ın modern kimliğine uygun yeni bir cazibe noktası olarak mahalle kültürünü ve sosyal etkileşimi güçlendirmesi hedefleniyor.

"Modern bir yaşam alanı tasarladık"

Balat Mahallesi’nde yapılan pazar alanının alışılagelmişin dışında canlılığını her zaman koruyacak şekilde tasarlandığını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Bugün Balat Mahallesi’nde bu pazarı açarken aslında yaşam kalitesini arttıracak, günlük hayatı kolaylaştıracak, Balat’ın modern kimliğine yakışan yeni bir buluşma noktasını hizmete açıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki pazar kültürü bu ülkenin en sıcak en canlı alışkanlıklarından biridir. Ama artık alışverişin de konforlu temiz, güvenli ve düzenli bir ortamda yapılması gerekiyor. İşte biz de tam bu konuyu düşünerek Balat Nilüfer’in en hızlı gelişen, yaşam standardı en yüksek bölgelerinden biri, böyle bir yerde böyle bir tesisi açmak gerektiğini düşünmüştük. Burada yaşayanların beklentisi de doğal olarak yüksek. Bu nedenle klasik bir pazar alanı yerine modern bir yaşam alanı tasarladık. Bin metrekarelik çatı altında 49 tezgahın bulunduğu hem açık hem kapalı 120 araçlık otoparkıyla ulaşım sorununu çözen yazın sıcağından, kışın yağmuruna kadar her türlü şarta karşı korunaklı bir alan ortaya çıktı. Zemin kolay temizlenebilir özel bir kaplama ile yapıldı. Rüzgarı ve güneşi engelleyen otomatik perdeler, modern kapılar ve enerji tasarruflu aydınlatmalar kullanıldı. Balıkçı esnafımız için ayrı bir hijyen alanı oluşturuldu. Güvenlik kameraları ve personeli ile 24 saat güvenlik sağlandı. Yani burası tezgahların kurulduğu bir yerden öte Balat’ın yeni sosyal yaşam noktası oldu. Pazar kurulmadığı günlerde bile yaşayan ticari bölümleriyle hareketli kalan herkesin uğrayacağı bir cazibe alanı oldu. Çünkü pazar alanları aynı zamanda mahalle kültürünün yeşerdiği, insanların sosyalleştiği, karşılaştığı nefes aldığı yerler oldu. Yaklaşık 2 yıl süren titiz bir çalışmanın sonucunda bu güzel tesisimizi tamamladık" ifadelerini kullandı.