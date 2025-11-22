Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan İnegöl’ün Sultanları, hem sahadaki disiplini hem de oyun gücüyle rakibine şans tanımadı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Eskişehir deplasmanı kafile başkanı Ersen Nari, “İnegöl’ümüzün adını her şehirde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Hedefimize olan inancımız tam. Bu takım başaracak.” ifadelerini kullandı.

Alınan bu önemli galibiyetin ardından Orhaniyespor Voleybol, 2. Lig 9. Grup’ta ilk yarıyı lider olarak tamamladı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen İnegöl’ün temsilcisi, ikinci yarıya da aynı kararlılıkla başlamayı hedefliyor.