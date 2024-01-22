Ayrıca enfeksiyon veya mikroplar nedeniyle oluşan iltihabın vücudumuzdan atılmasına da fayda sağlıyan bu karışımlar sayesinde daha sağlıklı bünyelere sahip oluyoruz. Herhangi bir bilinen yan etkisi yok fakat yine de burada verilen ürün ve yiyeceklere alerjik reaksiyon gösteriyorsanız lütfen denemeyin.

1# Doğal Elma Kürü

Elmanın sakinleştirici etkisinden yararlanarak, limon ve bal ile güçlendirilmiş bir macun elde edip, doğal öksürüp şurubunuzu ve balgam sökücünüzü yapabilirsiniz.

Malzemeler:Yarım soyulmuş ElmaYarım Limon suyu1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı: Elmayı kaynar suda pişirip ayrı bir kaba alın ve püre haline getirinceye kadar ezin. Ardından balı ve limon suyunu ekleyip karışımı iyice karıştırın ve günde iki kez tüketin.

2# Kekik Çayı

Kekik, bal ve limon suyuyla hazırlanan doğal bir çaydır.

Malzemeler:1 bardak sıcak suYarım limon suyu 1 kaşık balBir tutam kekik

Hazırlanışı: Kaynayan suya bal ve kekiği ekleyip 5 dakika boyunca dinlenmeye bırakın ardından taze sıkılmış limon suyunu ekleyip tüketin.

3# Naneli Vazelin Buharı

Naneli vazelin yada okaliptüs içeren krem vb. maddeyi kaynar suyun içerisine atın. Kafanızın üzerine buhar kaçmasın diye havlu ile kapatıp bu suyun buharını ağız ve burun yoluyla çekin içerinizde bulunan mikropların kırılmasına ve balgam sökmede oldukça etkilidir. Ayrıca bu yöntem sinüzit hastalarının çok kullandıkları bir yöntem olup sinüs yollarını açmakta da kullanılır.

Sizde doğal olarak kullandığınız karışım veya kürleri yorum kısmından bildirerek içeriğe katkıda bulunabilirsiniz.