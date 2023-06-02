Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çayırhisar yerleşkesindeki ek hizmet binalarının çatısına kurduğu güneş enerji santralini devreye aldı. 10 bin metrekarelik çatıya kurulan güneş enerji panelleri ile 6 milyon liralık enerji üretilecek.

Çevreci yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği artırıyor. Fen İşleri, Yol Yapım, Bakım ve Onarım ile Kent Estetiği dairelerinin bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik Bigadiç yolu üzerindeki Çayırhisar yerleşkesine 1 MW DC gücünde güneş enerji santrali kuruldu. Santral sayesinde hizmet binasının ihtiyaç duyduğu enerji karşılanırken, diğer yandan da belediye bütçesine katkı sağlanacak.

5 bin 600 ağaç kurtarılacak

Yıllık 1 milyon 200 bin kilovatsaat üretim ile ortalama 800 hanenin elektrik tüketimine eş değer elektrik üretecek olan güneş enerji panelleri ile yıllık yaklaşık 6 milyon liralık enerji üretilerek, tasarruf sağlanması planlanıyor. Yılda 5 bin 600 ağacı kurtararak çevre için pozitif bir değer oluşturacak güneş enerji santrali, Balıkesir’in karbon nötr olma hedefine de katkı sağlayacak ve 1,5 ton karbon salımını engelleyecek.