Kuaförden restauranta müzik çalan her işletmede artık telif devri başlıyor. Günlük uygulanacak müzik telif bedeli için tartışmalar sürerken Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'den işletmelere uyarı geldi.

"Büyük yaygara koparılıyor, rakamlar yüksek değil"

MESAM Başkanı Ergül, halka açık alanlarda yapılan müzik yayınlarında telif hakkı ödenmesinin yasal zorunluluk olduğunu dikkat çekerek düğün salonları, kuaförler, güzellik merkezleri, mağazalar ve restoranların da bu kapsama dahil olduğunu belirtti. Ergül, “Telif ödemeleri işletmelere yük olmaktan uzak. Bir berberin günlük ödeyeceği telif bedeli sadece 16 lira. Bu rakamlar yaygara koparılacak düzeyde değil” dedi.

"Sanatçılara hak ettikleri telifler ödenmeli"

Ergül, 1951 yılında yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun müzik eserlerine telif koruması sağladığını hatırlatarak, bu yasal düzenlemelerin uygulanmasının müzik üretiminin sürdürülebilirliği açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Sanatçılara hak ettikleri telif ücretlerinin ödenmemesinin kültürel bir çöküşe neden olabileceğine dikkat çeken Ergül, “Müziksiz düğün düşünülemez. Bir müzik eserinin üretim maliyeti 300 ila 500 bin lira arasında değişiyor; sanatçının varlığını sürdürebilmesi için bu ödemelerin yapılması şart” dedi.

"İşletmeler uyarılacak sonra hukuki süreç başlatılacak"

MESAM’ın telif takip süreçlerinde aktif olduğunu belirten Ergül, lisans sözleşmesi bulunmayan işletmelerin önce uyarıldığını, ardından gerektiğinde hukuki süreç başlatıldığını söyledi. "Oda başkanlarının telif karşıtı çıkışlarını yaygara olarak nitelendiren" Ergül, bu direncin toplumun doğru bilgilendirilmesiyle aşılabileceğini savundu.

"Yabancı müzik için de telif alınacak"

Ergül, sadece yerli eserlerin değil, yabancı müziklerin de telif kapsamına girdiğini belirterek, “MESAM’ın 192 ülkeyle karşılıklı temsilcilik anlaşması var. Burada çalınan yabancı müzikler için de telif ödeniyor, çünkü biz de yurt dışında çalınan Türk müziklerinin hakkını alıyoruz” dedi.

"Telif yükümlülüğünü yerine getirenler var"

Şu ana kadar 500’e yakın kuaför, 400 civarında da düğün salonunun telif yükümlülüğünü yerine getirdiğini aktaran Ergül, süreci sürdürülebilir bir sanat ortamı oluşturma hedefiyle yönettiklerini söyledi.