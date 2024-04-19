Balıkesir Altıeylül 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi Bursa’da yapılan Gençler Bölge yarışmasında Geleneksel Düzenlemeli dalda 8 il arasında 88.86 puanla Bölge 2.si olarak Sivas’ta yapılacak olan Liseler Arası Final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Altıeylül 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Uzanç Halk Oyunları ekibinin başarısı üzerine bir açıklama yaparak emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu günlere gelmesinde destek olan idarecilere, okul öğretmenlerine ve asıl olan ekibin Balıkesir’in Milli Mücadele döneminin Kuvayı Milliye ruhunu Alaca Mescit projesiyle günümüze taşıyan değeriyle ortaya çıkardıkları çalışmalarla emek veren halk oyunları hocası Ayhan Ayna ve Aysun Ayna’ya, teşekkür etti. Yine ekibin çalışmalarında sahne düzenlemesiyle İbrahim Çıngı’ ya ve projenin diğer aşamalarında görünmez kahramanlarını da emekleri ve özverilerinden ötürü teşekkür ediyorum. Balıkesir ilimizin kültürel mirasını Türkiye Finallerinde en iyi şekilde temsil edileceğine inancım sonsuzdur. Asıl başarı halk oyunları ekibinde bulunan çocuklarımızın, Aylarca günlerce emek verdiler. hepsini tek tek tebrik ediyorum. Okulumuzda Sosyal ve Kültürel bir çok etkinlikler düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerle öğrencilerimiz kültürüne, değerlerine sahip çıkmakta ve kuşaktan kuşağa aktarılmasında da önemli bilgi birikimine sahip olmaktadırlar. Her şey bu gençlerle anlamlı ve güzel" şeklinde konuştu.

Bursa’da yapılan Gençler Bölge yarışmasında dereceye giren Halk Oyunları ekipleri şu şekilde oluştu. 1. İstanbul 90,28 puan 2. Balıkesir 88.86 puan, 3. Bursa 88.14 puan, 4. Kocaeli 87.85 puan, 5. Zonguldak 86.28 puan, 6. Eskişehir 85.71 puan, 7. Edirne 82.85 puan ve 8. Bolu 80 puan aldı.