Balıkesir’in huzur ve güvenliği için 7/24 nöbet tutan Balıkesir İtfaiyesi, 10 ayda 7 bin 470 olaya müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, 4 bin 898 yangın, 671 trafik kazası, 2 bin 81 kurtarma, 173 suda arama kurtarma ve 318 su baskını olayına müdahale etti. Ekipler bu olaylarda bin 574 vatandaş ve bin 419 hayvanı kurtardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 1 Ocak-14 Ekim tarihleri arasında yaptığı çalışmalara dair raporu kamuoyu ile paylaştı. Şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak için 44 istasyonda 687 personel ile 7/24 görev başında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 1 Ocak- 14 Ekim 2024 tarihleri arasında 7 bin 470 olaya müdahale etti. İtfaiye teşkilatı tarafından 10 ayda yapılan çalışmalarla ilgili istatistikler açıklanırken, şehrin görünmez kahramanları, halkın güvenliğini önceleyerek huzur içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla gece gündüz demeden nöbet tutmaya devam ediyor.

7 bin 470 olaya anında müdahale

Balıkesir İtfaiye Teşkilatı Müdahale ve Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü; 4 bin 898 yangın, 671 trafik kazası, 2 bin 81 kurtarma, 173 suda arama kurtarma ve 318 su baskını olayına müdahil oldu. Bu olaylarda bin 574 vatandaşı ve bin 419 hayvanı kurtardı. 10 aylık süreçte Eğitim ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü personeli tarafından Hizmet İçi Eğitim Programının yanı sıra 62 bin 162 vatandaşa ulaşılarak “Temel Yangın Eğitimi” konularında bilgilendirmeler yapıldı.

İtfaiye 7/24 görev başında

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 7/24 görev başında olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen “İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 44 istasyon 687 personel, 172 araç ile çalışmalarımıza 7/24 kesintisiz olarak devam etmekteyiz. Biz itfaiyeciler yangın söndürmek, doğal afetlerle mücadele etmek, trafik kazaları, su baskınları gibi geniş bir faaliyet alanına sahibiz. Tehlikeye düşmüş olan her canlının imdadına koşmaya, çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.