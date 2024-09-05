Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hem lezzetli hem de hijyenik yemeklere ulaşabilmesi için “Yakın Lokantası” adını taşıyacak kent lokantası projesini hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Esnaf başımızın tacı. Esnaf odalarıyla görüşüp birlikte hareket ediyoruz. Amacımız esnafa rakip olmak değil, dar gelirli vatandaşımıza destek olmak” dedi.

CHP’li Ahmet Akın başkanlığındaki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halkçı projelerinden ilkini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında gündeme gelen 50 liralık tablod tarife ücreti AK Parti ve MHP’li üyelerin çekimser oylarına rağmen oy çokluğu ile meclisten geçti. Belediyeye ait Toplu Taşıma Merkezindeki kafe Yakın Lokantası adıyla hizmet vermesi için ekipler çalışmalara başladı. Günün belirli saatlerinde ve dar gelirli vatandaşa hizmet verecek olan lokantada 3 çeşit yemek 50 TL’den servis edilecek.

Esnafla işbirliği

Balıkesir’in 20 ilçesinde açmayı planladıkları kent lokantasının getireceği faydalara değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar için bunun ciddi bir nefes alma fırsatı olduğunu ifade etti. Proje kapsamında esnafı mağdur etmeyeceklerini de açıklayan Başkan Akın, “Ekonomik sıkıntı insanların sofrasına girdi. Vatandaşımızı gıda noktasında uygun fiyatlı yemeklerle desteklemek için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Ayrıca esnafın olmadığı yerde eşraf olmaz. Bu projede zaman gelecek esnafımızla işbirliği yapacağız. Toplu Taşıma Merkezine açacağımız Yakın Lokantasını ay sonuna kadar açmayı planlıyoruz. Yakın Lokantalarının ikinci aşaması ise Yakın TIR lokantalarımız olacak. Şimdilik 1 TIR’ımız hazır. Bu TIR’da tablot halinde 3 çeşit yemeği 50 liraya vereceğiz. TIR’lar önceden belirlenen farklı noktalarda hizmet verecek. Belediyemizin yakın lokantası gibi projeleri, yerel ekonomiyi canlandırırken aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynuyor.” dedi.

Lokantada, menü fiyatı 50 TL olarak belirlenirken, 1 kase çorba, 1 tabak ana yemek (et veya sebze), 1 tabak pilav veya makarna, 1 kase cacık veya komposto, 1 adet ekmek yer alacak.