Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü tarafından, 11-14 Kasım tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenen Yeni Medya Teknikleri Eğitimleri kapsamındaki İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitimi tamamlandı.

Yeni Medya Teknikleri alanında bir dizi etkinlik planlayan Çanakkale Bölge Müdürlüğü, başlangıcı İHA eğitimi ile yaptı. Haber takibinde büyük önem taşıyan dron kullanımına dair düzenlenen eğitim programı, Balıkesir’de faaliyet gösteren yerel medya mensuplarından yoğun ilgi gördü.

Eğitimler vesilesi ile yerel medya mensupları ile bir araya gelen İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Güven, Yeni Medya Teknikleri Eğitimlerinin yanı sıra medya mensuplarına yönelik birçok etkinliği daha hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Teorik ve pratik eğitimleri başarı ile tamamlayan katılımcılar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İnsansız Hava Aracı (İHA) 1 Ticari Pilot Sertifikası’na sahip oldu.