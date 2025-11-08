Kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve şehirlerden köylere doğru bir "tersine göç" akımını teşvik etmek amacıyla bir dizi yeni düzenleme ve destek mekanizması devreye sokulacak. Mevcut durumda köy ve beldelerde yaşayan 5,7 milyonluk nüfusun büyük bir bölümünü ileri yaştaki bireyler oluşturuyor.

Köye geri dönen vatandaşlara doğrudan hibe destekleri sağlanmasının yanı sıra, kırsalın ekonomik potansiyelini artıracak yenilikçi projelere odaklanılacak:

Yenilenebilir enerji üretimi, kırsal turizm işletmeleri ve yerel ekonomiyi canlandıracak el sanatları ile zanaatkârlık faaliyetleri özel olarak desteklenecek.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla organik tarım için pilot projelere devlet desteği sağlanması planlanıyor.

Bu ilave tedbirlerle hem kırsal nüfusun gençleştirilmesi hem de kırsal bölgelerin ekonomik açıdan cazibesinin artırılması hedefleniyor.