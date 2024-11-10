Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki yangında ev, marangozhane ve ahır küle döndü.

Olay, Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah karşı meydana gelen yangında evde başlayan alevler, kısa sürede büyüdü. Yangın binanın yanında bulunan marangoz atölyesine oradan da hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı.

Karesi ve Merkez itfaiye ekiplerinin olağanüstü gayreti ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında ölü ve yaralı olmazken, 3 bina küle döndü.

Yanan ahırda bulunan hayvanlar sahipleri tarafında yangın alanından uzaklaştırıldı. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.